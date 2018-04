Osnabrück. Am Maifeiertag, 1. Mai 2018, gelten für viele Einrichtungen in Osnabrück wie beispielsweise das Rathaus, Museen, die Tourist-Information und Recyclinghöfe Sonderöffnungszeiten. Hier gibt es die wichtigsten Feiertagsregelungen auf einen Blick.

Folgende Einrichtungen sind am 1. Mai 2018 geöffnet:

Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrum

Das Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrum ist am 1. Mai 2018 von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Zu sehen ist neben der Dauerausstellung zu Leben und Werk von Remarque die Ausstellung „Syrian Collateral“ mit Fotos von Kai Wiedenhöfer.

Museum Industriekultur

Das Museum Industriekultur ist am 1. Mai 2018 von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Zu sehen ist unter anderem die Sonderausstellung: „Na dann, Prost! Die Geschichte der Gaststätten und Biergärten in und um Osnabrück!“

Rathaus

Das Rathaus ist am 1. Mai 2018 von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Anzeige Anzeige

Folgende Einrichtungen sind am 1. Mai 2018 geschlossen:

Museumsquartier

Felix-Nussbaum-Haus/Kulturgeschichtliches Museum

Kunsthalle Osnabrück

Museum am Schölerberg

Planetarium im Museum am Schölerberg

Stadtbibliothek und Bücherbus

Bürgerberatung und Tourist-Information

Wochenmarkt

Die Wochenmärkte in der Lerchenstraße (vormittags) und an der Johanniskirche (nachmittags) fallen am 1. Mai 2018 aus.

Abfuhr von Müll, Sperrmüll, Altpapier, Gelben Säcken und Biotonnen am 1. Mai 2018:

Wegen des Feiertags kommt die Müllabfuhr einen Tag später als gewohnt. Für die Haushalte, deren Tonnen normalerweise am Dienstag abgefahren werden, bedeutet dies, dass sie ihre Müllbehälter am Mittwoch an die Straße stellen sollten. Die Abfuhr von Mittwoch verschiebt sich auf Donnerstag, usw. Die Müllabfuhr leert die Tonnen bis zum Samstag.

Die genauen Abfuhrtermine sind im Müllabfuhrkalender aufgeführt und rot gekennzeichnet. Wer vergessen hat, seine Tonnen rauszustellen, kann städtische Müllsäcke kaufen und diese bei der nächsten Abfuhr an die Straße stellen.

Recyclinghöfe und Gartenabfallplätze/Abfallwirtschaftszentrum Piesberg

Die Recyclinghöfe St.-Florian-Straße, Limberger Straße und Ellerstraße/Knollstraße, die Gartenabfallplätze sowie das Abfallwirtschaftszentrum Piesberg sind am Dienstag, 1. Mai, geschlossen.

Die nicht aufgeführten städtischen Fachbereiche und Einrichtungen sind am Dienstag, 1. Mai 2018, geschlossen.