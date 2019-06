Osnabrück. Mehrere Tausend Musiker befinden sich zurzeit in Osnabrück beim diesjährigen Deutschen Musikfest. Noch bis Sonntag können sich Besucher über zahlreiche Konzerte freuen. Hier gibt es Informationen zum Programm.

Das Deutsche Musikfest findet nur alle sechs Jahre statt. 2013 war Chemnitz der Gastgeber. Im Jahr 2019 wird Osnabrück die Musiker empfangen. Paul Lehrieder, Präsident der Bundesvereinigung deutsches Musikverbände (BDMV), und Oberbürgermeister Wolfgang Griesert haben bereits im Jahr 2016 den Vertrag für das sechste Deutsche Musikfest 2019 in Osnabrück unterzeichnet.

Rund 800 Konzerte, Orchesterauftritte und Veranstaltungen finden an über 30 verschiedenen Spielstätten im Altstadtgebiet statt - darunter der Domvorplatz, der Markt und der Nikolaiort. Schirmherr ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der zur Abschlussveranstaltung erwartet wird.

Über 300 Musikgruppen treten in Osnabrück auf.

Das Musikfest wird nach BDMV-Angaben etwa eine Million Euro kosten, die der Veranstalter mit Hilfe von Bund, Land und Sponsoren finanziert. Bis zu 100.000 Euro will die Stadt Osnabrück zuschießen, wobei 50.000 Euro davon der Landkreis als Sponsor übernimmt.

Programm des Deutschen Musikfestes 2019

Der Veranstaltungstag am Freitag steht im Zeichen der Wertungsspiele und Wettbewerbe. Um 9 Uhr beginnt der Brass Band Entertainment Wettbewerb und um 19 Uhr wird beim Drum Battle auf dem Domvorplatz um die Wette getrommelt.

Am Samstag, 1. Juni 2019, werden die ersten Preisträger bei Galaveranstaltungen geehrt. In der ganzen Stadt finden Unterhaltungskonzerte statt. Als Ausklang gibt es um 21 Uhr ein Open-Air Konzert am Domparkplatz.

Am letzten Tag, Sonntag 2. Juni 2019, stehen traditionell gemeinschaftliche Konzerte im Mittelpunkt des Programms. Mit dem großen Gemeinschaftskonzert und dem Festumzug ab 15 Uhr verabschieden sich die Teilnehmer. Um 18 Uhr klingt das Musikfestival mit einem Abschiedskonzert am Marktplatz aus.

Es wird kein Eintritt verlangt, einzelne Konzerte sind allerdings kostenpflichtig.

Hier gibt es eine Übersicht über alle Veranstaltungsorte: