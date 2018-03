Endlich: Beim vierten Versuch ist Redakteurin Nadine Grunewald auf dem Brett stehen geblieben – ohne Hilfe. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Surfen mitten in der Stadt: Am Samstag, 3. März 2018, wird das neue L&T-Sporthaus in Osnabrück eröffnet – und damit auch die Hasewelle. Wie viel Spaß macht es, in einem kleinen überdachten Becken zu surfen? Und ist der Indoor-Freizeitspaß nur etwas für Profis oder auch ein Zeitvertreib für Jedermann? Wir haben das neue Sportangebot getestet.