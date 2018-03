Harten Rock mit deutschen Texten spielt die Band Unantastbar am Freitag in Osnabrück. Foto: Mike Heider

Osnabrück. Harter Rock mit deutschen Texten aus Südtirol — da denken die meisten Musik-Konsumenten an „Frei.Wild“. Aber auch die Band Unantastbar kommt aus Brixen und mischt kräftig in den deutschen Charts mit. Am Freitag, 2. März, kommt sie in den Osnabrücker Hyde Park.