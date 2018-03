Im Dachgeschoss eines Hauses in der Möserstraße in Osnabrück ist am Mittwochvormittag ein Feuer ausgebrochen. Foto: NWM-TV

coa/yjs Osnabrück. Nach einem Brand am Mittwoch ist ein mehrstöckiges Wohnhaus an der Möserstraße in Osnabrück einsturzgefährdet. Zwei Hunde kamen ums Leben.