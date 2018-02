Osnabrück. Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig hat am Dienstag entschieden: (Diesel-)Fahrverbote sind grundsätzlich zulässig zur Verbesserung der Luftqualität in belasteten Städten. Die Stadt Osnabrück setzt das Urteil unter Druck.

Warum ist das Urteil für Osnabrück wichtig? Seit Jahren sind die Stickstoffdioxidwerte (NO2) in Osnabrück deutlich zu hoch und über dem EU-Grenzwert. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte deswegen auch Osnabrück mit einer Klage gedroht, sollte die Luft nicht bis Anfang 2018 wesentlich besser sein. Auch der Kreisverband des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) hatte angekündigt, die Stadt nach einer Schonfrist gegebenenfalls zu verklagen.

„Wir müssen das Urteil uns genau anschauen und prüfen“, sagt Oberbürgermeister Wolfgang Griesert. „Eigentlich wollen wir keine Fahrverbote für Dieselfahrzeuge und ältere Benziner bestimmter Emissionsklassen veranlassen. Unter Umständen haben aber auch wir in Osnabrück keine andere Möglichkeit, die NO2-Werte kurzfristig einzuhalten.“ Für eine wirkungsvolle Kontrolle möglicher Fahrverbote wäre die Einführung einer blauen Plakette hilfreich. Die Stadt Osnabrück geht davon aus, dass von der Einführung der blauen Plakette 21.000 Fahrzeuge im Bereich der Stadt, in der Region 114.000 betroffen sein würden.

Unabhängig von Fahrverboten gibt sich die Stadt mit dem Luftreinhalteplan eine Strategie, um mit einem Bündel von Maßnahmen die Luftqualität zu verbessern. Dazu gehört die beschleunigte Elektrifizierung und Nachrüstung des Öffentlichen Nahverkehrs. Mit umweltsensitiveren Signalsteuerungen will die Stadt den Verkehr etwa auf dem Wallring flüssiger gestalten, außerdem soll das Fahrradfahren auf der Straße attraktiver gemacht werden. Zudem nimmt Griesert die Autohersteller in die Pflicht: Es müsse deren Aufgabe sein, Autos den vorgegebenen Schadstoffemissionen entsprechend umzurüsten.

Grünen begrüßen Urteil der Leipziger Richter

Die grüne Ratsfraktion begrüßt das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. „Es kann nicht sein, dass die Gesundheit der Anwohner betroffener Straßen noch weiter unter den Betrugsdieseln leiden muss“, werden der Fraktionsvorsitzende Michael Hagedorn und Volker Bajus, umweltpolitischer Sprecher der Grünen, in einer Mitteilung zitiert. Nun müsse der Bund „endlich Hardware-Nachrüstungen durchsetzen und die Blaue Plakette auf den Weg bringen, um pauschale Fahrverbote in Osnabrück zu vermeiden“. Den Luftreinhalteplan erachten sie als „überholt“ – daher sprechen sich die Grünen auch gegen die öffentliche Auslegung des Plans in seiner jetzigen Form aus.

Anzeige Anzeige

Warum klagte die DUH noch nicht gegen Osnabrück? Die DUH gab der Stadt Zeit, ihren Luftreinhalteplan fortzuschreiben, der Maßnahmen für eine bessere Luftqualität enthält, etwa die Reduzierung des Pkw-Verkehrs um vier Prozent oder stellenweise Lkw-Durchfahrverbote. Anfang März entscheidet der Rat der Stadt, ob der fortgeschriebene Plan in die Öffentlichkeitsbeteiligung geht – nach einer emotionalen Debatte im Umweltausschuss.

Weiterlesen: Warum die Luftqualität in Osnabrück seit Jahren zu schlecht ist

Wie beurteilt die DUH den neuen Luftreinhalteplan? Die Umwelthilfe zeigt sich vom Luftreinhalteplan (derzeitiger Stand ohne Öffentlichkeitsbeteiligung) „enttäuscht“, dass die Stadt die Grenzwerte erst bis 2022 einhalten will – und nicht sofort. insgesamt hätte sich die DUH „mehr Engagement“ gewünscht. Die Stadt wies die Kritik zurück.

Ist „enttäuscht“ gleichzusetzen mit einer Klage gegen Osnabrück? Nein. Die DUH kündigte an, sich ebenfalls an der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Luftreinhalteplan zu beteiligen. Zudem wollte sie erst das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts am Dienstag abwarten. Vergangene Woche hatte die DUH „noch nicht ganz“ über eine Klage entschieden. Auf der Sünderliste der DUH dürfte Osnabrück aber recht weit unten stehen; in vielen anderen Städten sind die Luftwerte deutlich schlechter.

Was könnte passieren, wenn die DUH klagt und gewinnt? Das Verwaltungsgericht Osnabrück könnte die Stadt dazu verdonnern, Maßnahmen zu ergreifen, die die Luftqualität sofort verbessern – notfalls mit Dieselfahrverboten. Der Rat der Stadt sprach sich zwar gegen sie aus, doch über ein Urteil des Gerichts könnte er sich nicht hinwegsetzen.

Wie sollte die Stadt ein solches Fahrverbot jemals umsetzen und kontrollieren? Diese Frage ist offen. Die blaue Plakette ist nicht in Sicht, die nötig wäre, um Fahrverbote zumindest ansatzweise kontrollieren zu können. Die Osnabrücker Grünen hatten im Februar 2017 im Gespräch mit unserer Redaktion Straßensperren an Einfallstraßen zur Kontrolle ins Spiel gebracht.

Weiterlesen: Dieselfahrverbot? Fragen und Antworten zum Thema

Das BVerG hatte über die Revisionen gegen Urteile der Verwaltungsgerichte in Stuttgart und Düsseldorf entschieden. Die dortigen Verwaltungsgerichte hatten die Kommunen verpflichtet, mehr für saubere Luft zu tun – und dabei Fahrverbote für Dieselautos nicht ausgeschlossen. Die beklagten Städte Düsseldorf und Stuttgart müssten aber ihre Luftreinhaltepläne auf Verhältnismäßigkeit prüfen, urteilt das Gericht in Leipzig. Geklagt hatte jeweils die DUH.

Das Urteil sieht zudem Übergangsfristen und eine phasenweise Einführung von Fahrverboten vor. In Stuttgart seien Fahrverbote nicht vor dem 1. September 2018 möglich. Außerdem solle es Ausnahmeregelungen etwa für Handwerker geben. Es gebe aber keine finanzielle Ausgleichspflicht. „Gewisse Wertverluste sind hinzunehmen“, sagte der Vorsitzende Richter Andreas Korbmacher. Die zuständigen Landesbehörden hätten es in der Hand, einen „Flickenteppich“ zu verhindern.

(mit dpa)