Impressionen und Musik aus Kuba sind am Donnerstag in Osnabrück zu sehen und zu hören. Foto: Bruno Maul

Osnabrück. Der Fotograf und Abenteurer Bruno Maul hat in den vergangenen zwölf Jahren immer wieder Kuba bereist. Donnerstagabend zeigt er seine Eindrücke in einer Multivisionsshow in der Lagerhalle in Osnabrück. Und er hat Verstärkung mitgebracht. Die Band Guacachason spielt karibische Musik.