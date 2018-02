Der Landkreis Osnabrück investiert 2018 so viel Geld in Straßen und Baumaßnahmen, wie nie zuvor. Foto: dpa

siwi Osnabrück. „Der Landkreis Osnabrück investiert 2018 so viel Geld in Straßen und Baumaßnahmen, wie nie zuvor“, lobte Andreas Quebbemann (CDU) die gemeinsamen Planungen des Ausschusses für Planen und Bauen. In der ersten Sitzung des Jahres im Kreishaus ging es um aktuelle Vorhaben. Und natürlich den Haushalt.