Halle/Westfalen. Vor 7100 begeisterten Fans spielte Peter Maffay unterstützt von großer Live-Band im Gerry Weber Stadion seine besten Lieder im „Unplugged“-Modus. Als Gäste seiner musikalischen Zeitreise bat er Johannes Oerding und Tony Carey auf die Bühne.

Legendär sind die vom TV-Sender MTV initiierten „Unplugged“-Konzerte. Einer der letzten, der seine Lieder im „ausgestöpselten“ Modus einspielte, ist Peter Maffay. Im ausverkauften Gerry Weber Stadion zeigte er seinen Fans mit großer Band, wie sich die Akustik-Versionen der Songs live anhören.

„Wie ihr seht, haben wir es uns hier gemütlich gemacht“, sagt Peter und zeigt auf die Auslegeware, auf der er und seine Mitmusiker ihre Barhocker positioniert haben. „Die ist da, damit wir auf dem Teppich bleiben“, scherzt Gitarrist Carl Carlton. Jedoch: Er hat recht. Abgehoben wurde Peter Maffay trotz Superstarstatus nie. Wie immer gibt er sich auch jetzt geerdet. Und so wird das „Unplugged“-Gastspiel in Halle zum Konzert, das alle Publikumswünsche erfüllt.

Johannes Oerding mit dabei

Begleitet von seiner Band, mit der er bereits seit über 40 Jahren zusammenarbeitet, und zusätzlich unterstützt von Streichern, eine Bläsersektion und einem dreiköpfigen Chor, liefert Maffay eine kleine Zeitreise. Mit „Du“ geht er in das Jahr 1970 zurück und „Über sieben Brücken“ bezeichnet er als „eines der schönsten Lieder, die ihn seit Jahrzehnten begleiten“. Hier tritt Johannes Oerding an seine Seite, um dem Song von Karat eine neue vokale Facette hinzuzufügen. Zu „Room With A View“ bittet er dann seinen alten Freund Tony Carey auf die Bühne. Das Publikum hält es bei schnelleren Songs wie „Samstagabend in unserer Straße“ nicht mehr auf den Stühlen, es wird getanzt und mitgesungen.

Natürlich darf ein Lied vom „kleinen grünen Kerl“ nicht fehlen. Mit „Ich wollte nie erwachsen werden“ serviert Maffay eine Quintessenz seiner „Tabaluga-Philosophie“. Eine lange Version von „Sonne in der Nacht“ nutzt er zur Vorstellung seiner Band und verabschiedet sich nach zwei Stunden, nicht ohne mit „Freiheit die ich meine“ eine begeistert bejubelte Zugabe zu liefern.