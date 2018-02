Dennis Gastmann liest in der Lagerhalle in Osnabrück MEC öffnen

Abenteurer: Dennis Gastmann liest aus seinem neuen Buch „Der vorletzte Samurai“ am Freitag in Osnabrück. Foto: Axel Martens

Osnabrück. Dennis Gastmann wurde 1978 in Osnabrück geboren. Aber wie das Hänschen im Kinderlied ging er in die weite Welt hinaus. Doch regelmäßig kommt er zurück in seine Geburtsstadt. Am Freitag, 2. März, ist er in der Lagerhalle und erzählt von seiner Reise nach Japan, wo er den vorletzten Samurai traf.