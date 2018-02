Osnabrück. Die Anmeldetermine für weiterführende Schulen in Osnabrück für das Schuljahr 2018/2019 stehen fest.

Grundschüler, die 2018 die vierte Klasse absolvieren, wechseln im Schuljahr 2018/2019 auf eine weiterführende Schule. Zu den weiterführenden Schulen gehören Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, Gesamtschulen und Förderschulen sowie Schulen in kirchlicher Trägerschaft (Gymnasium Angelaschule, Gymnasium Ursulaschule, Oberschule Domschule, Oberschule Thomas-Morus-Schule).

Die Stadt Osnabrück hat die Termine für weiterführende Schulen in Osnabrück herausgegeben, an denen Eltern ihre Kinder dort anmelden können.

Das sind die Anmeldetermine für Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien in Osnabrück für das Schuljahr 2018/2019:

Mittwoch, 18. April 2018, von 14 bis 18 Uhr, Donnerstag, 19. April 2018, von 8 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr, Mittwoch und Donnerstag, 2. und 3. Mai 2018, von 8 bis 12 Uhr

Der Nachmeldetermin ist am Dienstag, 15. Mai 2018, von 8 bis 12 Uhr.

Das sind die Anmeldetermine für Gesamtschulen in Osnabrück für das Schuljahr 2018/2019:

Mittwoch, 18 April 2018, von 12 bis 19 Uhr, Donnerstag, 19 April 2018, von 8 bis 16 Uhr

Das sind die Anmeldetermine für kirchliche Schulen in Osnabrück für das Schuljahr 2018/2019:

Anzeige Anzeige

Mittwoch, 18. April 2018, von 14 bis 18 Uhr, Donnerstag, 19. April 2018, von 8 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr

Die Anmeldetermine für Förderschulen in Osnabrück für das Schuljahr 2018/2019 erfolgen individuell nach telefonischer Rücksprache.

Die Stadt Osnabrück weist darauf hin, dass der Anmeldung das Original des Halbjahreszeugnisses des vierten Schuljahres beizufügen ist. Außerdem bitten einige Schulen für die Anmeldung um ein Passfoto des Kindes.

Die weiterführenden Schulen laden außerdem Eltern und Viertklässler zu Informationsveranstaltungen und zu Tagen der offenen Tür ein. Einige Schulen bieten auch Schnupperunterricht an, für den eine Anmeldung erforderlich ist. Hier finden Sie eine Übersicht über Informationsveranstaltungen und Tage der offenen Tür an weiterführenden Schulen in Osnabrück.