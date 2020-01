Osnabrück. Mit etwa 100 Motivwagen, Tanzgruppen und Spielmannszügen ziehen am Ossensamstag, 22. Februar 2020, die Narren durch die Osnabrücker Innenstadt. Hier kommen Infos zur Route, zur Anreise und zu öffentlichen Toiletten.

Wann und wo startet der Karnevalsumzug am Ossensamstag 2020?

Der Karnevalsumzug beginnt am 22. Februar 2020 um 14 Uhr an der Neuen Mühle (Ecke Kollegienwall/Heinrich-Heine-Straße). Dann geht es weiter entlang des Kollegienwalls, rechts in die Schlagvorder Straße, links in die Möserstraße die Wittenkindstraße überquerend und über die Kleine Domfreiheit bis zum Domhof. Der Sammelplatz ist ab 13 Uhr entlang des Pottgrabens. Der Umzug dauert etwa 45 Minuten. Am Markt wird traditionell der Machtwechsel für die „drei tollen Tage“ vollzogen. Wer nach dem Umzug weiterfeiern möchte, hat in der Altstadt die Möglichkeit dazu. Ein Getränkestand wird am Theater eingerichtet.

Verkehr am Ossensamstag beeinträchtigt

Im Umfeld des Karnevalsumzugs kann der Verkehr zeitweise beeinträchtigt werden. Die an der Wegstrecke gelegenen Grundstücke sind für die Dauer des Umzugs mit Fahrzeugen nicht erreichbar. Darüber hinaus gilt auf der gesamten Umzugsstrecke am Samstag ab 9 Uhr ein Halt- und Parkverbot auf allen im öffentlichen Verkehrsraum befindlichen Stellplätzen. Eine entsprechende Beschilderung macht darauf aufmerksam.

Der Verkehrsaußendienst der Stadt Osnabrück wird die betroffenen Straßen am Samstag kontrollieren und abgestellte Fahrzeuge wenn nötig entfernen lassen.

Anreise zum Ossensamstag 2020 mit dem Auto:

Besuchern, die mit dem Auto anreisen, stehen über 5000 Parkplätze zur Verfügung. Gäste sollten beachten, dass die Zufahrten zu einigen Parkhäusern durch die Sperrungen für die Umzugsstrecke zeitweise nicht möglich sind.

In diesen Parkhäusern können Sie parken:

Nikolai-Garage, Dielingerstraße 40 (täglich von 0 bis 24 Uhr)

Kamp-Garage, Kamp (täglich von 0 bis 24 Uhr)

Ledenhof-Garage, Am Ledenhof ( täglich von 0 bis 24 Uhr)

Lengermann + Trieschmann-Parkhaus, Herrenteichstraße 23 a (in der Regel täglich von 0 bis 24 Uhr geöffnet, am Ossensamstag bleibt das Parkhaus von 11 bis 18 Uhr gesperrt)

Stadthaus-Garage, Natruper-Tor-Wall 2 (täglich von 0 bis 24 Uhr)

Galeria Kaufhof, Wittenkindstraße 23 (in der Regel täglich von 0 bis 24 Uhr geöffnet, am Ossensamstag von 13 bis 18 Uhr geschlossen)

Altstadt-Garage, Lohstraße 11 (täglich von 0 bis 24 Uhr)

Haarmannsbrunnen, Herrenteichswall 2 (täglich von 0 bis 24 Uhr)

Große Rosenstraße (täglich von 0 bis 24 Uhr)

Parkhaus Sparkasse, Schillerstraße 11 (Montag bis Freitag 8 bis 20.30 Uhr, Samstag 8 bis 19.30 Uhr)

Kunsthalle Dominikanerkirche, Neue Straße 22 (Montag bis Freitag 14 bis 6 Uhr, Samstag und Sonntag 0 bis 24 Uhr)

Kollegienwall-Garage, Am Landgericht 2 (täglich von 0 bis 24 Uhr)

Parkplatz Schlosswallhalle, Heinrichstraße 48 (täglich von 0 bis 24 Uhr)

Vitihof-Garage, Vitihof 11 (täglich von 0 bis 24 Uhr)

Berliner Platz, Kleiststraße 8 (täglich von 0 bis 24 Uhr)

Christliches Kinderhospital, Johannisfreiheit 1 (täglich von 0 bis 24 Uhr)

Neustadt Carré, Kommenderiestraße (täglich von 0 bis 24 Uhr)

Stresemannplatz, Stresemannplatz (täglich von 0 bis 24 Uhr)

Marienhospital MHO, Bischofstraße 1 (täglich von 0 bis 24 Uhr)

Karl-Bücher-Straße, Karl-Bücher-Straße (Montag bis Freitag 14 bis 6 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage 0 bis 24 Uhr)

Lotter Straße, Am Kirchenkamp 3 (täglich von 0 bis 24 Uhr)

Stüvestraße, Stüvestraße 34 (täglich von 0 bis 24 Uhr)

Pottgraben, Pottgraben (täglich von 0 bis 24 Uhr)

Salzmarkt-Garage, Am Salzmarkt (täglich von 0 bis 24 Uhr)

Bahnhofs-Garage, Bruchstraße (täglich von 0 bis 24 Uhr)

Klinikum Osnabrück, Am Finkenhügel 1 (täglich von 0 bis 24 Uhr)

Kinderhospital am Schölerberg, Iburger Straße 187 (täglich 0 bis 24 Uhr)

Heinrich-Heine-Straße, Heinrich-Heine-Straße (täglich von 0 bis 24 Uhr)

Anreise zum Ossensamstag 2020 mit dem Bus

Wer das Auto stehen lassen und mit dem Bus anreisen möchte, kann entweder ein Tages-Ticket im Stadtgebiet oder ein regionales Tages-Ticket erwerben. Mehr Informationen zu den Tickets und Busfahrten gibt es hier.

Anreise zum Ossensamstag 2020 mit der Bahn:

Mit der Nordwestbahn gelangt man aus dem Norden zum Osnabrücker Hauptbahnhof. Ab Bramsche fahren die Züge alle 30 Minuten nach Osnabrück. Aus dem Südkreis gelangen Besucher stündlich mit der RB Haller Wilhelm nach Osnabrück.

Wo gibt es öffentliche Toiletten am Ossensamstag 2020?

Mobile Toiletten werden entlang der Zugstrecke und im Bereich Marktplatz aufgestellt. Außerdem stehen Besuchern die Toiletten an der Johanniskirche auf dem Vorplatz im Untergeschoss, in den Parkhäusern und die City-Toilette am Dom zur Verfügung.

Wo gibt es öffentliche barrierefreie Toiletten am Ossensamstag 2020?

WC am Dom gegenüber Marktplatz an der Bushaltestelle Domhof 1

WC am Kamp

WC an der Katharinenkirche 8

WC im Parkhaus Vitihof

WC im Parkhaus in der Nicolai-Garage

Für die Toiletten brauchen Benutzer den Euroschlüssel, der in der Tourist Information Osnabrück erhältlich ist.