Osnabrück. Bereits in einigen Wochen gehen die Narren wieder auf die Straße. Hier gibt es die Termine für die Karnevalsumzüge 2019 in und rund um Osnabrück.

Ossensamstag 2019 in Osnabrück

Am 28. Februar 2019 (Weiberfastnacht) beginnen die tollen Tage in Osnabrück. Um 18 Uhr startet der Karnevalsmarkt auf dem Rathausplatz in Osnabrück. Von dort aus ziehen die Narren durch die Kneipen der Osnabrücker Altstadt. Der Karnevalsumzug am Ossensamstag, 2. März 2019, zieht wie immer durch die Innenstadt in Osnabrück. Dieses Jahr wird es eine veränderte Route geben. Grund dafür sind die Bauarbeiten an der Johannisstraße. Der Karnevalsumzug beginnt um 14 Uhr an der Neuen Mühle (Ecke Kollegienwall/Heinrich-Heine-Straße). Im Anschluss an den Umzug kann in der Altstadt weitergefeiert werden. Der Bürgerausschuss Osnabrücker Karneval (BOK) empfiehlt dazu den Bereich Kleine Domsfreiheit/Theater/Dom.

Rosenmontagsumzug in Glandorf

Einen Rosenmontagsumzug gibt es in Glandorf am 4. März 2019.

Rosenmontagszug in Münster

Der traditionelle Rosenmontagszug in Münster startet am 4. März 2019 um 12:11 Uhr vor dem Schloss, führt quer durch die Innenstadt, vorbei am historischen Rathaus über den Prinzipalmarkt.

Rosenmontagsumzug in Rheine

Auch in Rheine gibt es einen Rosenmontagsumzug. Die Rheiner Karnevalsvereine locken am 4. März 2019 mit Wagen und Fußgruppen in die Innenstadt.

Dammer Carneval und Rosenmontagsumzug 2019 in Damme

Der „Dammer Carneval“ wird seit 1892 eine Woche früher als in den anderen Fastnachtshochburgen gefeiert. Die Narren schlugen damit der Kirche ein Schnippchen, die ausgerechnet für das Rosenmontagswochenende ein „vierzigstündiges Gebet“ angeordnet hatte. Gefeiert wird bereits am Samstag, 23. Februar 2019, ab 20:11 Uhr. Dann startet der Dammer Fastnachts-„Heiligabend“ in allen Festsälen, Festzelten und Festräumen in Damme im Landkreis Vechta. Der nach Angaben des Vereins größte Karnevalsumzug Norddeutschlands startet am Sonntag, 24. Februar 2019, um 12:33 Uhr in der Dammer Innenstadt. Am Montag, 25. Februar 2019, beginnt der Dammer Rosenmontagsumzug um 12:33 Uhr.

Hüttensonntag 2019 in Georgsmarienhütte

Der Straßenkarneval in GMHütte wird dieses Jahr 40 Jahre alt. Das Karnevalswochenende beginnt bereits am Freitag, 1. März 2019, mit einer Jubiläumsveranstaltung im Festzelt auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus. Am Samstag, 2. März 2019, geht es weiter mit der Karnevalssause. Der Karnevalsumzug am Hüttensonntag findet dann am 3. März 2019 im Zentrum von Oesede mit zahlreichen Mottowagen, Fuß- und Musikgruppen statt.

Karnevalsumzug 2019 in Fürstenau

Einen großen Karnevalsumzug hat auch Fürstenau am Samstag, dem 23. Februar 2019, zu bieten. Los geht es ab 14.11 Uhr.

Fehlt Ihr Karnevalsumzug? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail.