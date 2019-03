Osnabrück. Bald gehen die Narren wieder auf die Straße. Hier gibt es die Termine für die Karnevalsumzüge 2019 in Osnabrück, GMHütte, Glandorf, Fürstenau und Münster.

Rosenmontagsumzug in Glandorf



Einen Rosenmontagsumzug gibt es in Glandorf am 4. März 2019.

Rosenmontagszug in Münster

Der traditionelle Rosenmontagszug in Münster startet am 4. März 2019 um 12:11 Uhr vor dem Schloss, führt quer durch die Innenstadt, vorbei am historischen Rathaus über den Prinzipalmarkt.

Rosenmontagsumzug in Rheine

Auch in Rheine gibt es einen Rosenmontagsumzug. Die Rheiner Karnevalsvereine locken am 4. März 2019 mit Wagen und Fußgruppen in die Innenstadt.

Hüttensonntag 2019 in Georgsmarienhütte

Der Straßenkarneval in GMHütte wird dieses Jahr 40 Jahre alt. Der Karnevalsumzug am Hüttensonntag findet dann am 3. März 2019 im Zentrum von Oesede mit zahlreichen Mottowagen, Fuß- und Musikgruppen statt.