Margret Sohn liebt Musik und Malen Wie eine 100-Jährige aus Osnabrück auf ihr Leben blickt Von Anke Herbers-Gehrs | 22.04.2023, 05:30 Uhr

Margret Sohn wird am morgigen Sonntag 100 Jahre alt: Geboren wurde sie am 23. April 1923 mitten in der Wirtschaftskrise der Weimarer Republik, als ein Brot 233 Milliarden Mark kostete. Heute lebt sie im Diakonie-Wohnstift am Westerberg in Osnabrück.