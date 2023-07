An der Halle Gartlage in Osnabrück drehen sich seit Freitagnachmittag die Karussells. Neben Frühjahrs- und Herbstjahrmarkt gibt es zum ersten Mal einen Sommerjahrmarkt. Foto: Michael Gründel up-down up-down So lief der Eröffnungstag Großkarussell, Feuerwerk und 9-D-Kino: Start des ersten Sommerjahrmarkts in Osnabrück Von Alexander Hans | 21.07.2023, 20:08 Uhr

Zum ersten Mal findet in Osnabrück ein Sommerjahrmarkt statt. Am Freitag um 15 Uhr fiel an der Halle Gartlage der Startschuss. Was gab es am ersten Tag zu sehen und welche Angebote erwarten Besucher in den kommenden Tagen?