Bis zu 2000 Feiernde 1. Mai in Osnabrück: Schlägerei am Rubbenbruchsee – Polizisten angegriffen Von Arlena Schünemann | 02.05.2023, 09:14 Uhr

Am 1. Mai ist der Rubbenbruchsee in Osnabrück stets ein beliebtes Ziel von zahlreichenden Feiernden und Maigängern. So auch in diesem Jahr. Bis zu 2000 Menschen tummelten sich laut Polizei zu Spitzenzeiten auf dem Gelände. Friedlich blieb es dabei nicht.