Nettebad Osnabrück

Die Erlebniswelt im Osnabrücker Nettebad hat am 31. Oktober von 9 bis 22 Uhr für Schwimmgäste geöffnet. Das 33-Meter-Becken steht von 9 bis 21 Uhr offen. Ebenso das Ganzjahresaußenbecken. Von 12 bis 19 Uhr ist der Ninjacross-Pacours geöffnet. Das Textilsaunadorf ist von 10 bis 21 Uhr geöffnet.

Schinkelbad Osnabrück

Im Schinkelbad kann am Reformationstag von 8 bis 20 Uhr geschwommen werden.

Moskaubad Osnabrück

Das Moskaubad bleibt am 31. Oktober für die Öffentlichkeit geschlossen.

Nettedrom

Das Nettedrom ist am Feiertag von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

Zoo Osnabrück

Der Osnabrücker Zoo hat an allen Feiertagen geöffnet, so auch am 31. Oktober. Es gelten an dem Tag noch die Sommeröffnungszeiten. Das bedeutet: Die Tore stehen von 9 bis 18.30 Uhr Besuchern offen. Letzter Einlass ist um 17.30 Uhr.

Rathaus

„Die städtischen Fachbereiche sind bis auf einige Ausnahmen geschlossen“, teilt eine Stadtsprecherin mit. Das Rathaus ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Museumsquartier: Felix-Nussbaum-Haus/Kulturgeschichtliches Museum

Am Reformationstag ist das Museumsquartier von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Im Felix-Nussbaum-Haus wird die Sonderausstellung „ #nichtmuedewerden – Felix Nussbaum und künstlerischer Widerstand heute“ gezeigt, im Kulturgeschichtlichen Museum ist die Ausstellung „Stadtspuren“ zur Osnabrücker Stadtgeschichte zu sehen.

Kunsthalle Osnabrück

Die Kunsthalle Osnabrück ist am Reformationstag geöffnet. Zu sehen ist laut Stadt neben der Ausstellung von Aram Bartholl „Ihr Paket ist abholbereit“ im Kirchenschiff die Ausstellung von Kaan Ege Önal „Body Politic“ als Beitrag zum Jubiläumsprojekt der Kunsthalle „Bist du bereit?“

Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrum

Das Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrum ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet. „Zu sehen sind neben der Dauerausstellung zu Leben, Werk und Wirkung von Erich Maria Remarque die Ausstellungen ‚Ein Geschenk für Remarque‘ und ‚Networking Remarque‘ anlässlich seines 125. Geburtstages am 22. Juni“, teilt die Stadtsprecherin mit.

Museum Industriekultur

Das MIK Museum Industriekultur ist am 31. Oktober von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Ausstellungen:

„Natur, Mensch, Wirtschaft“

„Schicksal Zufall. Fotografien von Phillip Sulke“

„Industriekultur andernorts: Kokerei Hansa in Dortmund“ Aufnahmen der Fotografischen Gesellschaft Osnabrück“

Museum am Schölerberg

Das Museum am Schölerberg ist am Reformationstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Zu sehen ist die neue Dauerausstellung. „Sie zeigt die Entwicklung des Lebens – von der Geburt unseres Planeten bis hin zu städtischen Zukunftsmodellen“, heißt es aus dem Rathaus. Gäste könnten unter anderem einen nachgebauten Urwald von vor 308 Millionen Jahren entdecken und erlebten Vorgänge in der Natur anhand interessanter Mit-Mach-Möglichkeiten.

Planetarium

Das Planetarium des Museums am Schölerberg ist am Reformationstag geöffnet. Zu sehen sind die Shows „Die Olchis – Das große Weltraumabenteuer“ um 14.30 Uhr, „3-2-1-Liftoff!“ um 16 Uhr und „Ziel: Zukunft – Vom Jetzt bis zur Ewigkeit“ um 17.30 Uhr. Tickets können online auf museum-am-schoelerberg.de, per E-Mail an info@museum-am-schoelerberg.de oder unter Telefon 0541/3237000 reserviert werden.

Stadtbibliothek und Bücherbus

Am Reformationstag bleibt die Stadtbibliothek am Markt geschlossen. Der Bücherbus fährt am Feiertag nicht.

Tourist Information

Die Tourist Information bleibt am 31. Oktober geschlossen.

Wochenmarkt

Der Wochenmarkt an der Lerchenstraße fällt am 31. Oktober aus.