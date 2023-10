Gewalttat am Kalkhügel Frau in Osnabrück getötet – 52-Jähriger festgenommen Von Julia Gödde-Polley | 20.10.2023, 09:08 Uhr Ermittler der Spurensicherung sind am Tatort am Osnabrücker Kalkhügel. Dort soll ein Mann eine Frau tödlich verletzt haben. Foto: NWM-TV up-down up-down

Eine Frau ist am Donnerstagabend in Osnabrück getötet worden. Nach Informationen der Polizei war die 50-Jährige mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Sie erlag im Krankenhaus den Verletzungen. Am Tatort wurde ein Mann festgenommen.