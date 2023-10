Zu Ereignissen im Nahen Osten Runder Tisch der Religionen Osnabrück: „Erschüttert, fassungslos, entsetzt und zutiefst traurig“ Von Julia Gödde-Polley | 20.10.2023, 09:39 Uhr Rauch steigt am 9. Oktober nach einem israelischen Luftangriff auf Gaza auf. Der Runde Tisch der Religionen Osnabrück hat zu den Kampfhandlungen Stellung bezogen. Foto: Mohammed Talatene/dpa up-down up-down

Der Runde Tisch der Religionen in Osnabrück verurteilt den Angriff der Hamas auf israelische Zivilisten und dessen Folgen in Israel und dem Gaza-Streifen. Man wolle „mit allen Kräften“ darauf hinwirken, dass die Gewalt nicht in die Stadt überspringt, erklären Juden, Christen, Muslime und Bahai gemeinsam.