„Ich habe meine Oma schon lange nicht mehr so viel reden gehört“, sagt Jacqueline Hamilton. Die beiden Frauen zählten zu den ersten Gästen der neu eröffneten Tagespflege in Hellern.

Hamilton ist am Eröffnungstag in einer Doppelfunktion tätig. Zum einen ist sie die Geschäftsführerin

der Gruppe, die die Einrichtung des Seniorentreffs betreibt. Zum anderen ist sie als Enkelin und

Angehörige daran interessiert, dass ihre Großmutter gut versorgt ist.

Ein Dutzend Plätze für Besucher

In den Räumen über dem Geschenkeladen „Träumen und Schreiben“ können sich die Senioren

begegnen. Insgesamt zwölf Plätze für Besucher stehen zur Verfügung. Auch Hein hat einige Gäste

sofort wiedererkannt.

Für Hamilton und das Team des Seniorentreffs sei es wichtig, dass die Gäste mit Spaß und Freude

ihren Alltag gestalten können. In dieses Konzept passt gut, dass die Mahlzeiten gemeinsam

zubereitet werden.

Unterhaltung kommt nicht zur kurz

Wie aufs Stichwort sitzt die 86-jährige Hein gemeinsam mit einer weiteren Besucherin, Ursula Lülf, am Küchentisch. Heute soll es Kartoffeln geben. Mit geübten Bewegungen machen sich die Frauen daran, die Kartoffeln zu schälen.

Bei den übrigen Gästen kommt auch die Unterhaltung nicht zu kurz. Wer mag, kann sich aus der

Zeitung vorlesen lassen oder gemeinsam mit anderen Gästen eine Sendung im Fernsehen anschauen. Am Eröffnungstag einigten sich die Zuschauer auf eine Folge der Serie „Rote Rosen“.

Weil Hamilton sich in ihrer Freizeit um ihre Großmutter kümmert, weiß sie, was die Pflege von Angehörigen bedeutet:

„Der Seniorentreff bietet den Familien Gelegenheit, sich um sich selbst zu kümmern und durchatmen zu können.“

Viele Anfragen führten zur Neueröffnung

Gemeinsam mit dem Inhaber Karl Trienen führt Hamilton die Geschäfte der Tagespflegen in Hasbergen und Hagen. Im täglichen Geschäft seien oft Anfragen über die Aufnahme von Gästen aus Hellern an sie heran getragen worden.

Aus Platzgründen habe sie diese aber stets ablehnen müssen, sagt Hamilton. Hinzu komme, dass der Bedarf derart groß sei, dass bedürftige Personen bis zu drei Monate auf einen Platz warten müssten. Als sie erfahren habe, dass die Räume an der Lengericher Landstraße zur Verfügung stünden, hätten Hamilton und Trienen die Gelegenheit beim Schopf gepackt.

Wie Hamilton weiter berichtete, seien die notwendigen Vorbereitungen bereits im Dezember 2022

angelaufen. Mit der Eröffnung im Oktober stünden nun den Senioren im Ortsteil Hellern eine professionelle Tagespflege zur Verfügung.

Treffpunkt regt zum Austausch an

„Wir haben bewusst den Namen ‚Seniorentreff‘ gewählt, weil für viele ältere Menschen der Begriff der Pflege mit einer Heimunterbringung verbunden ist“, erklärte Hamilton. Zum Start des Seniorentreffs nutzen fünf Gäste das Angebot der Einrichtung.

An diesem Tag wurde sich rege über die eigenen Erfahrungen ausgetauscht. So erzählte Hein etwa von ihrem Lebensabschnitt in den USA. Diese Erzählungen können die Bewohner künftig von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 17 Uhr vertiefen.