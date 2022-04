Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

"Die Vosslinke ist ein neuer Ort des Gesamtensembles am Piesberg, der ganz sensibel ist", erklärte Imke Wedemeyer, Geschäftsführerin des Piesberger Gesellschaftshauses. Sie hat zusammen mit Vertretern des Fachbereichs Umwelt und Klimaschutz der Osnabrücker Stadtverwaltung und weiteren Kooperationspartnern das Fest rund um den rund 400 Hektar großen Kultur- und Landschaftspark organisiert. "Die Künstler passen allesamt zu den Orten, an denen sie auftreten, so auch in der Vosslinke", betonte Wedemeyer.

Besucher machen Vorschläge

Tatsächlich nutzten beispielsweise die Künstler von "Nagetuschs Caféwagen" mit ihrem akrobatischen Kaffeetrinken das Platzangebot der Vosslinke. Zaches & Zinnober musizierten für Jung und Alt von einem rostigen Anhänger, und der neue Ideen-Waggon – ein Geschenk der Osnabrücker Dampflokfreunde – öffnete seine Türen für die Vorschlagsammlung. Viele Besucher nutzten die Möglichkeit, ihre Einfälle zu hinterlassen. Einer der Höhepunkt im kulturellen Programm war zudem die interkulturelle Tanzdarbietung mit dem Titel "Home sweet home", bei der Teilnehmer im Alter von 7 bis 78 Jahren ihre Gedanken zum Thema Heimat vortrugen, sangen und tanzten.

Unter dem Motto "Rostglanz" lockte das diesjährige Bergfest am Piesberg rekordverdächtig viele Besucher an, wie hier auf dem Magazingelände des Museums Industriekultur. Foto: David Ebener

Kunst und Kultur zum Mitmachen

Während sich im Kastaniengarten des Piesberger Gesellschaftshauses Künstler ein kurzweiliges Stelldichein gaben, verschaffte beispielsweise Märchenerzählerin Sabine Meyer im historischen Festkleid und unter Bäumen mit "Glänzenden Geschichten von allerlei Metall" ihren Zuhörern am Rand der Vosslinke eine willkommene Verschnaufpause. Im Museum Industriekultur warteten jede Menge Mitmach-Aktionen vom Bauen mit Metall bis hin zur Aufarbeitung von Gegenständen auf die Besucher, die es sich auch im Sommer-Café im Garten des Museums gutgehen lassen konnten.

Wie viele Besucher tatsächlich die Angebote rund um den 188 Meter hohen Berg im Osnabrücker Norden nutzten, war schwer zu sagen. Das Team der Vereins für feldspurige Industriebahnen am Piesberg jedenfalls, das den ganzen Tag mit historischen Grubenlokomotiven zwischen Lokschuppen und Südsteig in der Nähe der Treppen zur Aussichtsplattform pendelten, freute sich über eine besonders große Resonanz. "Am frühen Nachmittag haben wir schon mehr Fahrgäste befördert, als an anderen Bergfesten am ganzen Tag", berichteten Anja Schameitat und Rita Kauder-Seiniger vom Bahn-Team.