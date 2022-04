2 . Dezember 2011: S chilling und Schreyer bieten der Stadt den Güterbahnhof f ür sieben Millionen Euro zum Kauf an.

2 011: Ein Streit über die Nutzung des Geländes entsteht. Die Schilling & Schreyer GmbH will erst Bau- und Möbelmärkte ansiedeln, dann einen Fotovoltaik-Park bauen. Die Stadt schiebt allen Vorhaben einen Riegel vor. Oberwasser bekommen die Eigner erst, als die Arena-Debatte neu aufkocht und die Stadt sich auf den Güterbahnhof als Stand ort fest legt. Außerdem braucht sie Teilflächen des Geländes für den Neubau der Eisenbahnbrücke an der Hamburger Straße, für Parkplätze und für einen Osteingang zum Hauptbahnhof.

1 3. Mai 2013: Zion-Geschäftsführer Ralf Gervelmeyer gerät w egen öffentlicher schwulenfeindlicher Äußerungen in die Kritik und mit ihm die „Lebensquelle“. In Politik und Gesellschaft formiert sich Widerstand.

17. Juni 2013: In einer a ußerordentlichen Sitzung vier Tage vor Fristablauf beschließt der Rat mehrheitlich, das Vorkaufsrecht auszuüben und für Alando-Chef Heede in den Kaufvertrag mit Zion einzutreten. Damit soll der Ringlokschuppen in den Besitz der Stadt übergehen, doch Heede wehrt sich juristisch.

20. August 2013: Im Wahlkampf macht Oberbürgermeister-Kandidat Robert Seidler (FDP) den Güterbahnhof zum Thema. Er stellt sich einen „ R inglok-Park “ mit Inlineskater-Bahn und Schlittschuhwiesen vor. Der Ringlokschuppen soll zur Freilichtbühne werden. In der Folge beansprucht eine Hochschulabsolventin die Urheberschaft für diese Ideen. Der Streit wird a ußergerichtlich beigelegt .

29. September 2013: Die Designmesse „DeMO“ lockt Tausende Besucher zum Ringlokschuppen. Ärger kommt auf, als Zion-Chef Gervelmeyer den Ausstellern den W eg versperrt , indem er das Tor zum Güterbahnhof zuschließt.

20. November 2013: Stadt und Wirtschaftsförderung veranstalten im Ringlokschuppen einen W orkshop , in dem Ideen für eine künftige Nutzung des Denkmals entwickelt werden sollen.

Juli 2014: Stadt und Alando-Betreiber Frederik Heede schließen einen K ompromiss : Heede zieht die Anfechtungsklage gegen das vom Rat geltend gemachte Vorkaufsrecht für Ringlokschuppen plus Außenflächen zurück. Im Gegenzug kommt die Stadt Heedes Plänen für eine Alando-Erweiterung samt Hotel-Neubau entgegen.

10. Juli 2014: Die Stadt erwägt den Bau eines Busterminals auf dem Güterbahnhof, direkt neben dem Ringlokschuppen. Kostenschätzung: 600.000 Euro.