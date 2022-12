In der Samtgemeinde Hümmling hat sich auf der B401 ein Unfall ereignet. Symbolfoto: imago images/Wolfgang Maria Weber up-down up-down Vorfahrt missachtet Zwei Verletzte nach Unfall auf B401 bei Hilkenbrook Von Christopher Bredow | 27.12.2022, 21:54 Uhr

Bei einem Unfall auf der B401 in der Samtgemeinde Nordhümmling sind am Dienstagabend zwei Personen leicht verletzt worden. An den Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.