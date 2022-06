An Straßen- und Wegerändern pflanzt Willi Rensen in Esterwegen junge Bäume. FOTO: Christian Belling Umgeknickt und abgeschnitten Willi Rensen pflanzt Bäume in Esterwegen - doch diese werden zerstört Von Christian Belling | 01.06.2022, 06:11 Uhr

Seinen grünen Daumen kann Willi Rensen so richtig erst mit Eintritt in das Rentenalter ausleben. Doch in Esterwegen scheinen nicht alle erfreut über seine Pflanzaktionen zu sein.