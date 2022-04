Der SV Esterwegen wartet in der Fußball-Kreisliga weiter auf den ersten Zähler. Durch zwei Tore in der Schlussphase mussten die Nordhümmlinger am Sonntagabend eine 0:2-Niederlage gegen den SV Lengerich-Handrup quittieren und zieren mit nunmehr 1:10 Toren und null Punkten weiter das Tabellenende. Sparta Werlte schob sich mit einem 1:0-Erfolg trotz zeitweiliger Unterzahl gegen den TuS Haren auf Rang zwei vor. Aufsteiger SV Surwold (2:2 in Bawinkel) kommt in der neuen Spielklasse nach wie vor bestens zurecht.

Gelegt: Mit harten Bandagen gingen die Gäste aus Lengerich-Handrup am Sonntagabend in Esterwegen zu Werke. Hier wird Stefan Korte (links) unsanft zu Fall gebracht. Fotos: Dirk Hellmers

Ganz spät fiel die Entscheidung in Esterwegen. Erst in den letzten Minuten erzielte der Gast aus Lengerich durch Sergej Spies (87.) und Musli Muslija (90.) seine Tore zum 2:0-Sieg. „Lengerich hatte heute das Glück auf seiner Seite“, sagte Esterwegens Trainer Willi Hanekamp und sprach von einer „ganz bitteren Niederlage“. Für Esterwegen ist es die dritte Pleite im dritten Spiel. Fußballobmann Theo Südkamp ist sich dennoch sicher: „Wir kommen wieder, wir steigen nicht ab.“ Was den Nordhümmlingern derzeit fehlt, sind die Tore. Am Sonntagabend wurden selbst Großchancen fahrlässig vergeben. Beispiel: In der 70. Minute legte Erhan Colak den Ball für den eingewechselten Stefan Rinneberg auf, der allein auf den Lengericher Schlussmann zulief und ihn anschoss. „Hätte er den reingemacht, hätten wir nicht verloren“, bemüht Südkamp den Konjunktiv. Statt 1:0 hieß es wenige Minuten später 0:1.

Die Esterweger verloren aber nicht nur wertvolle Punkte. Mit den am Sonntag verletzt ausgeschiedenen Hauke Ludewig und Mario Brake drohen die beiden nächsten längerfristigen Ausfälle. Südkamp sprach von einer „ziemlich hart geführten Partie“. Besser als in Esterwegen läuft es bei Sparta Werlte. Das 1:0 am Samstag gegen den TuS Haren bedeutet den dritten Sieg in Serie für die Hümmlinger. Damit scheint der Bezirksliga-Absteiger nach der Auftaktniederlage in der neuen Spielklasse nun angekommen zu sein. „Wir sind zufrieden“, sagt Obmann Robert Thyen. „Wir wollen oben mitspielen, und da stehen wir jetzt erst mal verdient“, betont Thyen. Der Tabellenstand sei aber nur eine Momentaufnahme. Der Sparta-Fußballchef lobt die Moral der Mannschaft, fordert aber, „ein Spiel auch mal mit elf Mann zu beenden“. Gegen Haren wurde mit Tobias Knoll (60.) erneut ein Spartaner des Feldes verwiesen. Das goldene Tor erzielte Waldemar Melcher fünf Minuten vor der Pause. „Nach dem Platzverweis hatte Haren natürlich mehr Ballbesitz“, sagt Sparta-Trainer Alex Homann. „Haren hatte im gesamten Spiel aber nur zwei Gelegenheiten, wir allein in der zweiten Hälfte drei riesige Chancen“, skizziert Homann, dass sein Team auch höher hätte gewinnen können. Bereits am Freitagabend hatten sich der SV Bawinkel und der SV Surwold im Duell der Aufsteiger 2:2 unentschieden getrennt. Wieder einmal erfolgreich war dabei Bawinkels Torjäger Felix Schulten, der in den ersten vier Spielen jetzt schon sechsmal traf.