Bei der Preisübergabe: (von links) Matthias Gehrs und Maren Daum mit Michael Ungermanns und Wilhelm Goldschmidt. FOTO: Maren Daum up-down up-down Werlter vorne mit dabei Video-Wettbewerb für Vereine vom Hümmling: Das sind die Gewinner Von Mirco Moormann | 26.07.2022, 08:21 Uhr

Auf dem Hümmling ist die Aktion „Besonders vereint“ ins Leben gerufen worden. Vereine konnten sich in kurzen Videos vorstellen und so 1000 Euro Preisgeld einstreichen. 15 Teilnehmer traten an, wir zeigen die drei besten Kurzfilme.