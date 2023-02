Die Polizei sucht nach Zeugen des Überfalls auf eine Tankstelle in Surwold. Foto: Carsten Rehder/dpa up-down up-down Angestellte mit Messer bedoht Überfall auf Tankstelle in Surwold: Täter flieht mit Fahrrad Von Thomas Pertz | 27.02.2023, 11:39 Uhr

Ein maskierter Mann hat am Sonntagabend eine Tankstelle an der Hauptstraße in Surwold überfallen.