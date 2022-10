Die neue Krippengruppe in Bockhorst bietet Platz für 15 Kleinkinder. Foto: Insa Pölking up-down up-down Noch nicht voll ausgelastet So sieht es in der neuen Krippe für die Bockhorster Kleinkinder aus Von Insa Pölking | 07.10.2022, 11:41 Uhr

Insgesamt 15 neue Plätze auf 150 Quadratmetern: Die Bauarbeiten der neuen Krippe am Kindergarten St. Marien in Bockhorst sind abgeschlossen. Wir haben einen Blick in die Einrichtung geworfen.