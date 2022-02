Bei einem Abendessen lernten sich Luis und Stefanie kennen. FOTO: RTL Kommt es zum zweiten Date? So lief es für Stefanie Müller aus Surwold im „First Dates Hotel“ Von Kristina Müller | 21.02.2022, 22:30 Uhr

In der Sendung „First Dates Hotel“ auf VOX wollte Stefanie Müller aus Surwold ihren ersten festen Freund finden. In Kroatien traf sie auf den 24-jährigen Luis aus Hannover - und auf seinen Vater. So lief ihr Blind Date.