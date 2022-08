Das Feuer beim Dorfplatz war nur einer von mehreren Brandeinsätzen in der Nacht zu Donnerstag in Esterwegen. FOTO: Samtgemeinde Nordhümmling/Feuerwehr up-down up-down Feuer vorsätzlich gelegt? Serie von Bränden in Esterwegen: Polizei nimmt Mann fest Von Gerd Schade | 25.08.2022, 09:35 Uhr | Update vor 12 Min.

Eine Reihe von Bränden in Esterwegen hat die Feuerwehren in der Samtgemeinde Nordhümmling in der Nacht zu Donnerstag auf Trab gehalten. Die Polizei nahm einen Mann fest. Wurden die Feuer vorsätzlich gelegt?