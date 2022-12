Ein Autofahrer ist am Dienstag in Breddenberg bei einem Unfall verletzt worden. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Krankenwagen im Einsatz Schwerer Unfall: Autofahrer prallt in Breddenberg gegen Baum Von Julia Mausch | 27.12.2022, 09:59 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen in Breddenberg in der Samtgemeinde Nordhümmling gekommen. Ein Autofahrer wurde schwer verletzt.