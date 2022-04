Das jährliche Jugendzeltlager im Juli und August, das als vereinsübergreifendes Angebot vorgehalten wird, hat sich Ruhe zufolge nicht nur etabliert, sondern ist zu einem, so wörtlich, „echten Renner“ geworden. Schon jetzt gebe es Anfragen für die nächsten Jahre.

Auch die großartige Resonanz auf das Schützenfest mache deutlich, dass der Verein die Weichen richtig gestellt habe. Für die neue Zaunanlage auf dem Schützenplatz habe man zwar „tief in die Tasche greifen müssen“, aber diese Investition biete sowohl dem Verein als auch den zeltenden Jugendlichen zusätzlichen Schutz.

Der 1920 gegründete Verein, der wie Kassenwart Hans-Jürgen Selle erläuterte, gut gewirtschaftet hat, will im laufenden Jahr in die Renovierung des Schützenhauses investieren. Um die Energiekosten zu senken, soll das Dach des Vereinsdomizils repariert und isoliert und weitere wärmedämmende Maßnahmen durchgeführt werden. Darüber hinaus sind der Anbau eines Geräteraumes und die Einrichtung einer Kühlzelle vorgesehen.

Schießsport

„Zwar nicht überragend, aber respektabel bis gut“ lautete das Fazit von Schießwart Heiner Hanneken mit Blick auf die schießsportlichen Leistungen im Jahr 2010. Bei den Rundenwettkämpfen für Luftgewehr erreichten die Schüler und die Junioren die Plätze 3 beziehungsweise 4, bei den Kreismeisterschaften belegte man immerhin die Plätze 2 und 3. Beim Wettbewerb 2011 errang Christina Kerssens den zweiten Platz.

Mit fünf Mannschaften nahm der Schützenverein an den Rundenwettkämpfen teil. Die Damen sind zurzeit Tabellenführer in der 2. Kreisliga, die Schützen landeten auf Platz 2 in der 1. Kreisklasse. Das Kompanie-, das Preis-, Glücks- und Pokalschießen und die Vereinsmeisterschaften hätten die Erwartungen erfüllt.

Stolz könne man auf das Gesamtergebnis beim Samtgemeindeschießen sein, so Hanneken. Da die Ergebnisse der Schüler, der Jugendlichen und der Schützen zusammengerechnet wurden, belegte man Platz 1 und durfte den Wanderpokal mit nach Börgerwald nehmen.