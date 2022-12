Feuerwehr Symbolfoto: picture alliance/dpa up-down up-down Vier Fahrzeuge vor Ort Rauch sorgt für Feuerwehreinsatz in Surwold Von Johanna Dust | 29.12.2022, 13:23 Uhr

Zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei kam es am Donnerstagmorgen an der Straße Querkanal in Surwold.