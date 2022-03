Auch die Feuerwehr ist bei dem Unfall in Surwold im Einsatz. (Symbolfoto) FOTO: Jens Büttner/dpa Eine Person schwer verletzt Pkw kollidiert in Surwold mit einem Transporter Von Daniel Gonzalez-Tepper | 28.03.2022, 15:54 Uhr

Auf der Straße Am Sandberg in Surwold-Börgermoor ist am frühen Montagnachmittag ein Pkw mit einem Transporter kollidiert. Autofahrer müssen mit Verkehrsbehinderungen rechnen.