Am 1. April 1914 hatte der Osnabrücker Bischof den „Herz-Jesu-Missionaren“ aus Hiltrup die Betreuung der Jugendlichen auf der Johannesburg übertragen. Als Assistent war damals bereits (von 1914 bis 1925) Pater Petto in Surwold tätig. 1929 löste er Pater Esser als Direktor der Einrichtung ab. Das war keine leichte Aufgabe, denn es galt, pädagogische und finanzielle Schwierigkeiten zu überwinden.

1941 wurde die Johannesburg von der Gestapo beschlagnahmt. Es folgte die Ausweisung der Patres. Die Ordensbrüder wurden noch ein Jahr dienstverpflichtet. Ende 1942 richtete man in den Räumen der Johannesburg ein Jugendgefängnis ein. Die nationalsozialistische Pädagogik bestimmte den Wert eines Menschen nach biologischen und rasseideologischen Maßstäben. „Erbkranke“ und damit „minderwertige“ Kinder galten als nicht erziehungsfähig und wurden aus der Volksgemeinschaft ausgeschlossen.

Zu Pfingsten 1945 kam Pater Petto in die Johannesburg zurück. Das Erziehungsheim konnte am 1. Juli 1946 wieder eröffnet werden. Man begann unter großen finanziellen Schwierigkeiten mit dem Wiederaufbau.

Allgemein war zu dieser Zeit in Deutschland von Reformen und Abkehr von NS-Erziehungsidealen wenig zu spüren. In einer Expertise im Auftrag des AFET (Bundesverband für Erziehungshilfe e.V.) heißt es dazu: „Nach dem 8. Mai 1945 standen die Zeichen in der Jugendfürsorge stärker auf Kontinuität als auf Veränderung, Institutionen und Behörden änderten nach dem Krieg weder das Personal noch die Erziehungsmethoden.“ Gründe hierfür seien neben materiellen und personellen Engpässen der Mangel an funktionstüchtigen Einrichtungen gewesen. Zahlreiche Heime waren durch den Krieg zerstört oder von den Besatzern beschlagnahmt worden.

Auch in Surwold waren diese Probleme Teil des Alltags. Trotzdem bemühte sich Pater Petto um eine differenzierte Betrachtung und Behandlung seiner Schützlinge. In einem Referat „Die Struktur der gegenwärtigen Jugend“, das er 1947 vor Pädagogen hielt, betonte er: Diese Kinder und Jugendlichen haben während des Krieges „Schreckensnächte und –tage des Luftkrieges mit Todesangst und Sterben; das Leben im Luftschutzkeller und Bunker bei Tag und Nacht; Evakuierung; Lagerleben; den rapide wachsenden Zusammenbruch der Heimatfront“ erleben müssen. Auch nach Kriegsende haben sehr viele „ihre Heimat verlassen müssen, auf wochenlangen Fluchtwegen, haben sie Rohheitsdelikte, Vergewaltigungen und grausiges Sterben erlebt und Sorge für Mutter und Geschwister getragen, die ihre Kraft überstieg“. Weiter charakterisierte Pater Petto: „Alle diese Erlebnisse haben tiefe Spuren in der Seele der Kinder zurückgelassen. Diese Jugendlichen haben notwendige Entwicklungsjahre übersprungen. Sie haben das richtige Gefühlsleben nicht ausbilden können. Die Außenbezirke der Seele sind vorschnell gereift und verfestigt, es sind jedoch im Geistig-Seelischen Leerräume entstanden.“

In der Konsequenz warnte Pater Petto vor zu viel Strenge: „Die Schwere der Verwahrlosung und die Schwierigkeit der heutigen erzieherischen Situation ist dazu geeignet, den Erzieher aus seiner erzieherischen Haltung herauszulocken. Wenn jemals, dann gilt heute vor allen Dingen der Satz: Im Herzen wächst der Arzt.“ Den Jugendlichen müsse mit einer vertieften beseelten Erziehung begegnet werden.