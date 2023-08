Wie es in einer Erstmeldung der Polizei heißt, ereignete sich der Unfall gegen 18.50 Uhr am Montagabend. Eine Motorradfahrerin sei auf der Hauptstraße in Bockhorst in der Samtgemeinde Nordhümmling mit ihrer Maschine alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen.

Daraufhin kollidierte das Fahrzeug laut Polizei mit einem Zaun. Die Fahrerin wurde hierbei schwer veletzt. Polizei und Rettungsdienst eilten zum Unfallort.

