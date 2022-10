In Börgermoor ist am Dienstagnachmittag ein Flächenbrand ausgebrochen. Symbolfoto: dpa up-down up-down Polizei vermutet Brandstiftung Moor hat in Börgermoor in der Gemeinde Surwold gebrannt Von Wilfried Roggendorf | 04.10.2022, 15:20 Uhr | Update vor 47 Min.

Ein Feuer ist am Dienstag gegen 14.50 Uhr auf einer Moorfläche in Börgermoor in der Gemeinde Surwold ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht.