Pfefferspray gesprüht Mitarbeiter der Johannesburg in Surwold bei Einbruch verletzt Von Daniel Gonzalez-Tepper | 11.07.2022, 11:30 Uhr

Mit Pfefferspray haben bisher unbekannte Einbrecher einen 28 Jahre alten Mitarbeiter der Jugendhilfeeinrichtung Johannesburg in Surwold verletzt. Es ist nicht der erste Einbruch in jüngerer Vergangenheit in ein Gebäude der Kinder- und Jugendeinrichtung.