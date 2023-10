Nach Angaben der Polizei war der 86-jährige Mann am Freitag, 15. September, gegen 16.30 Uhr mit seinem E-Bike auf dem Radweg an der Straße „An den Zuschlägen“ in Richtung Esterwegen unterwegs. Von hinten hatte sich ein Auto genähert, das in dieselbe Richtung unterwegs war.

E-Bike-Fahrer übersah herannahenden Pkw

Als er die Fahrbahn in Richtung der Straße An den Zuschlägen überquerte, übersah er den

Opel eines 28-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der

86-Jährige wurde dabei schwer verletzt und kam zur weiteren Behandlung ins

Krankenhaus.

Das Krankenhaus Friesoythe teilte jetzt mit, dass sich der Gesundheitszustand des Mannes im Laufe der Behandlung verschlechterte, sodass er am Montagabend, 9. Oktober, verstarb.

Der Autofahrer blieb unverletzt.