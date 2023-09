Wie die Polizei am Freitag auf Anfrage mitteilt, war der ältere Herr gegen 16.30 Uhr mit seinem E-Bike auf dem Radweg an der Straße „An den Zuschlägen“ unterwegs. Von hinten habe sich ein Auto genähert, das in dieselbe Richtung unterwegs war. Auf gleicher Höhe sei der Radfahrer dann nach rechts auf die Straße gefahren, vermutlich um sie zu queren. Dabei fuhr er gegen das Auto und stürzte. Beim Unfall verletzte er sich schwer am Kopf, musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Autofahrer blieb unverletzt.