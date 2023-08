Party am Erikasee Mallorca-Stars stehen am 19. August wieder in Esterwegen auf der Bühne Von Mirco Moormann | 14.08.2023, 08:31 Uhr Mia Julia wird am 19. August wieder in Esterwegen auftreten. Archivfoto: Dirk Hellmers up-down up-down

Die zweite Auflage von „Mallorca am See“ geht am 19. August 2023 in Esterwegen an den Start. Mehrere Sänger sind dabei.