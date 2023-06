Gegen 20.30 Uhr am Freitagabend wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Feuerwehreinsatz am Freitagabend Leerstehendes Gebäude in Esterwegen gerät in Brand - Dachstuhl eingestürzt Von Micha Lemme | 02.06.2023, 21:31 Uhr

Am Freitagabend ist in Esterwegen ein Feuer ausgebrochen: Ein leerstehendes Gebäude geriet in Brand. Die Feuerwehr ist im Einsatz.