Technischer Defekt Landwirt in Börger zieht brennenden Traktor aus Halle und verhindert größeren Brand Von Anna Niere | 14.12.2022, 10:27 Uhr

Als ein Landwirt in Börger am Dienstagabend einen in Flammen stehenden Traktor in seiner Halle entdeckt, handelt er schnell und kann so das Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindern.