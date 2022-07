Einen Zimmerbrand in Esterwegen musste die Feuerwehr in der Nacht zu Samstag löschen. (Symbolbild) FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez up-down up-down Keine Personen verletzt Kühlschrank löst Brand in Esterwegen aus Von Caroline Theiling | 02.07.2022, 13:23 Uhr

In einer Wohnung in Esterwegen ist in der Nacht zu Samstag ein Kühlschrank in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand.