An die schwere Zwangsarbeit der „Moorsoldaten“ erinnert dieses Foto in der Gedenkstätte Esterwegen. FOTO: Gerd Schade Gedenken ans Kriegsende 1945 Esterwegen: Ein KZ-Häftling und eine Mahnung für die Gegenwart Von Gerd Schade | 08.05.2022, 18:41 Uhr

Zehntausende Menschen waren zwischen 1933 und 1945 in den Emslandlagern inhaftiert. Das Leben eines von ihnen brachte am Sonntag Prof. Dr. Jörg Becker in der Gedenkstätte Esterwegen näher.