Um im April wieder öffnen zu können, starten Jana Abeln und Rainer Lüker direkt mit dem Wiederaufbau. FOTO: Insa Pölking Vier von neun Parcours betroffen Kletterwald Surwold nach Sturm stark beschädigt - So geht es jetzt weiter Von Insa Pölking | 23.02.2022, 16:10 Uhr

Sturmtief Zeynep hat am vergangenen Wochenende vielerorts Chaos hinterlassen. Auch der Kletterwald in Surwold ist schwer in Mitleidenschaft gezogen worden.