Eine etwa 30 Quadratmeter große Moorfläche ist in Surwold in Brand geraten. Foto: SG Nordhümmling/Feuerwehr Jäger entdeckt Feuer Jagdunterstand und Moor in Surwold-Börgermoor in Brand geraten Von Daniel Gonzalez-Tepper | 17.10.2022, 10:41 Uhr

An der Burgstraße im Surwolder Ortsteil Börgermoor ist am Sonntagnachmittag ein Jagdunterstand und ein kleines Stück Moor in Brand geraten. Dank eines aufmerksamen Jägers konnte schlimmeres verhindert werden.