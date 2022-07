Noch wird die Fläche an der Raiffeisenstraße landwirtschaftlich genutzt. FOTO: Mirco Moormann up-down up-down Auf bis zu fünf Hektar Fläche In Hilkenbrook soll ein „dörfliches Wohngebiet“ entstehen - was ist das? Von Mirco Moormann | 14.07.2022, 12:38 Uhr

An zentraler Lage im Ort soll in Hilkenbrook ein „dörfliches Wohngebiet“ entstehen. Was steckt hinter der neuen Art des Baugebietes - und was darf dort alles gebaut werden?