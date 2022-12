Zu einem Einsatz rückte am späten Donnerstagabend die Feuerwehr in Esterwegen aus. Symbolfoto: Lino Mirgeler/dpa up-down up-down Dach fängt Flammen Alter Heizofen in Geräteschuppen in Esterwegen löst Brand aus Von Anna Niere | 16.12.2022, 07:27 Uhr

In Esterwegen gerät am Donnerstagabend in einem Geräteschuppen ein Ofen in Brand. Das Feuer greift auf das Dach über, kann von der Feuerwehr aber schnell gelöscht werden.